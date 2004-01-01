Татьяна Евгеньевна Алексеева

На выставке представлено основное направление творчества Татьяны Евгеньевны Алексеевой – ювелирное искусство, которым она профессионально занимается около полувека.

В работах Т. Алексеевой с самого начала прослеживалось тяготение к классическим мотивам и формам, любимые темы ее работ – Петербург, его знаменитые пригороды и их художественные сокровища. Этот город сформировал ее как художника и не случайно ему посвящен целый ряд композиций, представленных на выставке: «Прогулки по Эрмитажу», «Летний сад», «Павловск», «Ораниенбаум» и другие.

Важное место в ее творчестве занимают природные поделочные и полудрагоценные камни. Однако и металл, чаще всего серебро, не пассивный фон для камня. Художник умеет находить их гармоническое равновесие, и на этой гармонии выстраивает сложный, метафорический, часто вневременной образ своих произведений.

Татьяна Алексеева – профессионал высочайшего класса, ювелирное качество ее вещей великолепно. А работы всегда имеют удивительно точные названия и это – тоже особое искусство.