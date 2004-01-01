157982

Татьяна Дмитриевна Ковригина

Выставка, посвященная 85-летию графика и живописца

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В экспозиции будут представлены графические работы из собрания музея.

Ковригина Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года.

Окончила Московский текстильный институт (1962, факультет прикладного искусства). Училась у Ф.В. Антонова, В.В. Почиталова, М.В. Хвостенко, В.М. Шугаева.

Работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики.

Живет и работает в Москве.

Постоянный участник многочисленных выставок  всесоюзных, российских, зарубежных.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?