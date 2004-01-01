Татьяна Дмитриевна Ковригина
Выставка, посвященная 85-летию графика и живописца
Выставка, посвященная 85-летию графика и живописца
В экспозиции будут представлены графические работы из собрания музея.
Ковригина Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года.
Окончила Московский текстильный институт (1962, факультет прикладного искусства). Училась у Ф.В. Антонова, В.В. Почиталова, М.В. Хвостенко, В.М. Шугаева.
Работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики.
Живет и работает в Москве.
Постоянный участник многочисленных выставок – всесоюзных, российских, зарубежных.
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Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества