Татьяна Дмитриевна Ковригина

Выставка, посвященная 85-летию графика и живописца

В экспозиции будут представлены графические работы из собрания музея.

Ковригина Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года.

Окончила Московский текстильный институт (1962, факультет прикладного искусства). Училась у Ф.В. Антонова, В.В. Почиталова, М.В. Хвостенко, В.М. Шугаева.

Работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики.

Живет и работает в Москве.

Постоянный участник многочисленных выставок – всесоюзных, российских, зарубежных.