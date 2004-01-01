Программа «Там, на неведомых дорожках…» для самых маленьких создана специально к юбилею А.С.Пушкина – 225-летию со дня его рождения. Первыми в круг детского чтения, как правило, входят именно сказки Пушкина, а нередко знакомство со сказочным миром поэта начинается с пролога к поэме "Руслан и Людмила" "У лукоморья дуб зелёный…".

Данная программа построена так же, как и другие из цикла «Кантеле- волшебное приключение». У детей и их родителей будет возможность услышать звучание традиционного и профессионального инструмента кантеле, потанцевать, поиграть на ударных инструментах и , конечно же, узнать, что же там, на неведомых сказочных дорожках?