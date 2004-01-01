Областная научная библиотека приглашает на встречу с известным писателем, поэтом, журналистом из Оленегорска Александром Рыжовым. Он представит свою новую книгу – роман «Таисия». Она вышла в издательстве «Дроздов-на-Мурмане» в конце прошлого года. У книги непростая судьба: роман был написан давно, опубликован в журнале «Волга», экранизирован. Сегодня читатели смогут насладиться книгой в печатном формате.

Из под пера Александра Рыжова вышло около 30 произведений, многие из которых были напечатаны в крупных московских издательствах: «Земля Тре», «Зрачок Индры», «Литературные пророки», «Гибель великих», «Мобберы», «Зов Полярной звезды» и другие. Александр Сергеевич – обладатель диплома Союза русскоязычных литераторов Австрии, лауреат литературной премии Баева-Подстаницкого, премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, премии «Неизбывный вертоград», почётной грамоты Союза писателей России.

На презентации автор расскажет об истории создания и экранизации книги, поделится новыми творческими планами, ответит на вопросы слушателей. Участники встречи смогут увидеть фрагмент экранизации романа «Таисия» и получить книгу с автографом автора.