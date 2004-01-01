Святые Праведные Воины

Выставка приуроченна к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского.

Ольга Кирина – член Международного художественного фонда, гильдии иконописцев Московской палаты ремёсел, Московского женского делового центра, Творческого союза профессиональных художников. Работы Ольги Кириной находятся в музеях России, Франции, Германии, Бельгии, Японии.



В 2000 году, получив благословение Церкви, она вплотную занялась берестой, разработав свой уникальный стиль изготовления икон. Мастер руководствуется единым принципом: «Икона – есть предмет Священный». Ее работы — изящные, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями, перламутром, тончайшими узорами.



Мастер иконописи из города Владимира представит более 30 образов святых воинов — защитников земли Русской. Среди сонма небесных покровителей — святитель Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, князь Димитрий Донской, праведный Феодор Ушаков, святитель Лука Крымский и другие святые. Есть лики Пресвятой Богородицы и Спасителя.