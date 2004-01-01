Выставка посвящена личности Александра Невского в главном здании Мурманского областного художественного музея.



В 2021 году Россия отметила важную историческую дату - 800-летие со дня рождения Александра Ярославовича Невского.

В русской истории фигура святого благоверного князя занимает особенное место как мудрого правителя, бесстрашного воина, талантливого дипломата, защитника русских земель.

Личности Александра Невского был посвящён большой выставочный проект Детской школы искусств им. А. С. Розанова, над которым работали учащиеся и преподаватели художественного отделения. Ребята изучали факты биографии святого благоверного князя, основные события его жизни, в числе которых - битва на Чудском озере. Важной частью подготовки проекта было знакомство с образом Невского в изобразительном искусстве (иконе, кинематографе, живописи и графике). Кроме того, ребятам предстояло подробно изучить историю русской архитектуры, костюма, декоративно-прикладного искусства Древней Руси XIII века. Результатом этой работы стал выставочный проект "Александр Невский - святой благоверный князь", лучшие работы которого будут показаны в стенах Мурманского областного художественного музея.