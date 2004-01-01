Свидание вслепую
Выставка-сюрприз предлагает «свидание вслепую» с захватывающими произведениями всех жанров.
Выставка-сюрприз предлагает «свидание вслепую» с захватывающими произведениями всех жанров.
Книги надежно упакованы, и только по интригующему намеку можно предположить, какое свидание вам предстоит.
Свидание в Риме, Лондоне или в дикой стране викингов? С владелицей маленького ресторана в Париже или с угрюмым, но неотразимым пожилым чудаком? С Ван Гогом или с Элвисом Пресли? Выбирать вам!
Представленные книги увлекут вас в мир волшебных сказок и глубокой психологической прозы, увлекательных детективов и любовных историй, биографий и красочных альбомов по искусству.
Доверьтесь интуиции и выберите книгу, которая порадует долгими зимними вечерами, а, может быть, и подарит вдохновение на следующий год!
Выставка живописи и керамики Вероники Вологжанниковой
Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея