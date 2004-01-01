Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова

Свет и тени художника мира

В экспозиции будут представлены репродукционные гравюры, выполненные с произведений великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Представленные на выставке произведения охватывают значительный период творчества Рембрандта (1631 — 1661 годы) и отражают основные темы, волновавшие мастера: портреты, пейзажи, библейские и мифологические сцены, бытовые сюжеты, обнаженная натура.

Крупнейшие гравёры Англии XVIII века работали в технике меццо-тинто, которая позволяла тонко передавать светотеневые тональные переходы живописных оригиналов произведений Рембрандта (Ричард Ирлом, Джеймс МакАрдель, Чарлз Тёрнер, Джеймс Уорд, Ричард Хоустон). Немецкие мастера офорта (Валентин Прейслер, Георг Шмидт), французы (Николо Дюпюи, Бернар Пикар, Жан-Пьер Норблен), австриец Адам Барч — повторяли своеобразный характер сложной гравировальной техники Рембрандта, используя смешанные приёмы офорта, резца, «сухой иглы».

В России успешно репродуцировали работы Рембрандта ведущие граверы рубежа XIX-XX веков Василий Матэ, Михаил Рундальцов, Николай Мосолов.