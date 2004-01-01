Свечи, ёлки, хоровод...

Новый год – один из любимых праздников детей, со сверкающими ёлочными игрушками, искрящимся белым снегом и ожиданием волшебства. Окунуться в мир чудес, узнать о появлении Деда Мороза и Снегурочки, о том, как называли в старину зиму, о происхождении названий зимних месяцев помогут издания выставки. Они посвящены новогодним персонажам, необычным ёлочным украшениям, сделанным своими руками, стихам о зиме и зимним атрибутам.

Как и когда празднуют Новый год в разных странах мира? Какой он, Дедушка Мороз, в других землях? Что получают в подарок на Новый год дети разных стран? Куда написать письмо Деду Морозу? Ответы дает настоящая новогодняя энциклопедия «Новый Год шагает по планете» Ольги Узоровой и Елены Нефёдовой.

Только в России существует парадоксальное понятие «Старый Новый год», оно сложилось после трагических событий в России 1917 года, при переходе с Юлианского на Григорианский календарь, когда жить начали «по новому стилю». А Новый год, введенный Петром I, был естественной кульминацией зимнего праздничного цикла, начинающегося Рождеством и продолжавшегося до Крещения. Об этом расскажет книга «Старый Новый год» Елены Жерихиной.

Новый год невозможно представить без нарядной ёлки и подарков, красочных карнавалов, хороводов и праздничных игр. А какие игры без весёлых загадок, считалок и стихов? В книге Марины Дружининой «Лучший праздник - Новый год!» их найдётся столько, что скучать в самый любимый и долгожданный праздник точно не придётся