Свадьба в Малиновке
Спектакль, полный света и радости
Спектакль, полный света и радости
«Свадьба в Малиновке» - это спектакль, полный света и радости. Прекрасный актерский ансамбль, красивые голоса и открытые лица. Великолепные танцевальные номера, поставленные Николаем Реутовым; изумительной красоты костюмы и декорации художника Олега Молчанова; удивительные, родниковой чистоты, стихи Альбины Шульгиной сплетаются с чарующими, знакомыми с детства мелодиями Александрова и уносят в мир любви и юмора, как и положено в настоящей оперетте. Любовь, пронесенная сквозь время и расстояния, дороги и войны, торжествует и венчает эту замечательную историю свадьбой, свадьбой в Малиновке!
На спектакль можно и нужно приходить всей семьёй, потому что придуман и рожден он людьми, точно знающими, что ничего важнее любви, семьи, доброты и верности на свете не существует…
Композитор Борис Александров
Либретто Л. Юхвида и М. Аваха
Стихи Альбины Шульгиной
Автор идеи: Светлана Самородова
Режиссер-постановщик: Сергей Шалагин
Художник: Олег Молчанов
Балетмейстер: Николай Реутов
Музыкальный руководитель: Юрий Крылов
Концертмейстер: Егор Прокопьев