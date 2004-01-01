«Свадьба в Малиновке» - это спектакль, полный света и радости. Прекрасный актерский ансамбль, красивые голоса и открытые лица. Великолепные танцевальные номера, поставленные Николаем Реутовым; изумительной красоты костюмы и декорации художника Олега Молчанова; удивительные, родниковой чистоты, стихи Альбины Шульгиной сплетаются с чарующими, знакомыми с детства мелодиями Александрова и уносят в мир любви и юмора, как и положено в настоящей оперетте. Любовь, пронесенная сквозь время и расстояния, дороги и войны, торжествует и венчает эту замечательную историю свадьбой, свадьбой в Малиновке!

На спектакль можно и нужно приходить всей семьёй, потому что придуман и рожден он людьми, точно знающими, что ничего важнее любви, семьи, доброты и верности на свете не существует…

Композитор Борис Александров

Либретто Л. Юхвида и М. Аваха

Стихи Альбины Шульгиной

Автор идеи: Светлана Самородова

Режиссер-постановщик: Сергей Шалагин

Художник: Олег Молчанов

Балетмейстер: Николай Реутов

Музыкальный руководитель: Юрий Крылов

Концертмейстер: Егор Прокопьев