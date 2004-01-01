Франсиско Хосе де Гойя, один из величайших граверов, художественный наследник Рембрандта и Дюрера, создал признанные шедевры мирового изобразительного искусства – графические серии: “Капричос”, “Бедствия войны”, “Тавромахия” и “Пословицы”. В них тесно переплетается трагическая реальность человеческого бытия с фантастическим, таинственным, “космическим” ощущением внутреннего мира художника.

В экспозицию выставки «Сумерки и свет» Графика Франсиско Хосе де Гойя вошли три серии графических произведений, выполненных в технике офорт — «Капричос», «Тавромахия», «Пословицы». Всего 138 работ, воспроизведены они с подлинных гравировальных досок Франсиско де Гойи.