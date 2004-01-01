Сумерки и свет
Графика Франсиско Хосе де Гойя из собрания Государственного центрального музея современной истории России
Графика Франсиско Хосе де Гойя из собрания Государственного центрального музея современной истории России
Франсиско Хосе де Гойя, один из величайших граверов, художественный наследник Рембрандта и Дюрера, создал признанные шедевры мирового изобразительного искусства – графические серии: “Капричос”, “Бедствия войны”, “Тавромахия” и “Пословицы”. В них тесно переплетается трагическая реальность человеческого бытия с фантастическим, таинственным, “космическим” ощущением внутреннего мира художника.
В экспозицию выставки «Сумерки и свет» Графика Франсиско Хосе де Гойя вошли три серии графических произведений, выполненных в технике офорт — «Капричос», «Тавромахия», «Пословицы». Всего 138 работ, воспроизведены они с подлинных гравировальных досок Франсиско де Гойи.
Выставка Детской галереи г. Апатиты.
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея