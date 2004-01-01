Современники называли Аркадия Аверченко «королем смеха», за то, что он обладал удивительной способностью воссоздавать в своих произведениях абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью являя на свет остроумные сюжеты, смело выставляя напоказ обывательское скудоумие и подтрунивая над человеческими слабостями – чрезмерной мечтательностью, малодушием, тщеславием, глупостью и прочими недостатками.

Спектакль состоит из нескольких историй, герои которых никак не связаны между собой, но все сюжеты объединены активным поведением персонажей в преследовании своих мелких интересов на пути к ничтожным целям, - именно это и обуславливает название спектакля «Суета сует».

Комичные по своему характеру, сцены не только веселят зрителя, но и дают пищу для размышлений, напоминая о ситуациях, которые происходят с каждым из нас, заставляя не только смеяться над собой, но и грустить, а кого-то, возможно, даже и краснеть.

И по сей день произведения автора не утратили своей искрометной юмористичности и способны вызвать улыбку на устах даже самого серьезного зрителя.

Режиссер: Сергиенко Ю.