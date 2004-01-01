Это очень смешно и невероятно трогательно…

Он и Она застревают в лифте, казалось бы, банально и тривиально, но автор (Андрей Ковалёв) из этого делает большую и качественную комедию. Динамичный сюжет, тонкий современный юмор, и неожиданный финал, не оставит равнодушным даже искушенного зрителя.

Он и Она – абсолютно разные личности, которые при других обстоятельствах вряд ли бы посмотрели друг на друга, не то что, заговорили. Но замкнутое пространство лифта делает свое дело, вынужденное общение раскрывает глубокие парадоксы человеческой души. Безысходность, фобии и мечты сближают абсолютно незнакомых людей.

Комедия «Стриптиз души» многослойная, яркая и очень смешная. Герои несколько раз ссорятся, мирятся и делятся самым сокровенным. В комедии удается услышать ответы на самые щекотливые вопросы. Откровения героев просто зашкаливают, ведь они уверены, что все сказанное останется в стенах лифта, а сами они больше никогда не увидятся. Но не тут то было, жизнь - это череда самых невероятных совпадений.

Приятного просмотра! Отдыхайте! Заряжайтесь позитивом!

А самое главное и это абсолютно гарантированно — вы будете хохотать на протяжении всего спектакля! Поэтому, не забудьте взять с собой платочки, чтоб вытирать слёзы от смеха!

Спектакль завоевал Гран-При театрального фестиваля «Признание»