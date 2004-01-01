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Страна Мурляндия

Выставка кошек необычных пород со всего света

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События: Выставки.

«Страна Мурляндия» - котики и кошечки необычных пород со всего света!
 
«Мурляндия» - это выставка-знакомство! Но прежде всего это место, где каждый точно хотя бы один раз улыбнётся и почувствует тепло.
 
В одном пространстве вы сможете:

  • Познакомиться с различными породами кошек;
  • Незабываемо провести время вместе со своими близкими;
  • Поиграть с котиками;
  • Поучаствовать в мастер-классах;
  • И даже получить паспорт гражданина Мурляндии

 
20 разных пород, 40 котиков! Можно кормить, фотографировать и играть с ними, соблюдая специальные правила общения с нашими питомцами!
 
Ждём вас в самой доброй Стране Мурляндии, где главную роль играют добрые слова, поступки и, конечно, котики!
 
До встречи в Мурляндии!

ТРК «Plazma»
c 26 апреля по 28 мая
10:00 - 22:00
Цены

В будни:

  • детский 350р.
  • взрослый 400р.

В выходные:

  • детский 400р.
  • взрослый 450р.

Детский билет до 12ти лет, деткам до 3х лет бесплатно!

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