Страна Мурляндия
Выставка кошек необычных пород со всего света
Выставка кошек необычных пород со всего света
«Страна Мурляндия» - котики и кошечки необычных пород со всего света!
«Мурляндия» - это выставка-знакомство! Но прежде всего это место, где каждый точно хотя бы один раз улыбнётся и почувствует тепло.
В одном пространстве вы сможете:
20 разных пород, 40 котиков! Можно кормить, фотографировать и играть с ними, соблюдая специальные правила общения с нашими питомцами!
Ждём вас в самой доброй Стране Мурляндии, где главную роль играют добрые слова, поступки и, конечно, котики!
До встречи в Мурляндии!
В будни:
В выходные:
Детский билет до 12ти лет, деткам до 3х лет бесплатно!
Выставка, посвященная промыслу белошвейного рукоделия
Выставка Ольги Цылевой