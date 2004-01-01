«Страна Мурляндия» - котики и кошечки необычных пород со всего света!



«Мурляндия» - это выставка-знакомство! Но прежде всего это место, где каждый точно хотя бы один раз улыбнётся и почувствует тепло.



В одном пространстве вы сможете:

Познакомиться с различными породами кошек;

Незабываемо провести время вместе со своими близкими;

Поиграть с котиками;

Поучаствовать в мастер-классах;

И даже получить паспорт гражданина Мурляндии



20 разных пород, 40 котиков! Можно кормить, фотографировать и играть с ними, соблюдая специальные правила общения с нашими питомцами!



Ждём вас в самой доброй Стране Мурляндии, где главную роль играют добрые слова, поступки и, конечно, котики!



До встречи в Мурляндии!