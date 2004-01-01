Старая квартира
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея
На выставке воссоздан интерьер квартиры 1950-х годов, это образ собирательный и зажиточный. Представлены предметы интерьера – мебель и техника, подлинные предметы обихода – одежда, обувь, и посуда того времени.
На выставке проводим:
Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58
Региональная выставка детского творчества
Выставка из собрания музея и частных коллекций