155558

Старая квартира

Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

На выставке воссоздан интерьер квартиры 1950-х годов, это образ собирательный и зажиточный. Представлены предметы интерьера – мебель и техника, подлинные предметы обихода – одежда, обувь, и посуда того времени.

На выставке проводим:

  • экскурсии, на которых вы более подробно узнаете о предметах интерьера и быта;
  • мероприятие для взрослой аудитории «Ключ в прошлое», где посетителей ждет рассказ о квартире, документальный фильм о жизни людей 1950-х годов, прослушивание замечательных советских песен этого времени, викторина «Как хорошо вы знаете эпоху СССР?»;
  • для учащихся школ и семейной аудитории предлагаем познакомиться с квартирой, увидеть и узнать о самых интересных экспонатах, принять участие в мастер-классе «Лоскутное панно»
Цены

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?