Спортивное рыболовство

Соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера

20 марта на Семеновском озере пройдут соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера.

Начало регистрации участников: с 11 до 11:45

(вход со стороны ГАУДО МО «МОЦДО "Лапландия", г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, дом 2).