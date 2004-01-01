Спортивное рыболовство
Соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера
Соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера
20 марта на Семеновском озере пройдут соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера.
Начало регистрации участников: с 11 до 11:45
(вход со стороны ГАУДО МО «МОЦДО "Лапландия", г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, дом 2).
Главное зимнее спортивное событие Заполярья