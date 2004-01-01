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Спортивное рыболовство

Соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера

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События: Спорт.

20 марта на Семеновском озере пройдут соревнования по спортивному рыболовству среди учащихся в рамках 61-го Праздника Севера.

Начало регистрации участников: с 11 до 11:45
(вход со стороны ГАУДО МО «МОЦДО "Лапландия", г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, дом 2).

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