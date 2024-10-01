Приглашаем всех желающих принять участие в XII конкурсе мультимедийных ресурсов «Спорт в советском изобразительном искусстве»! Конкурс реализуется в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

В 2024 году состоится сразу два масштабных спортивных мероприятия: Всемирные игры дружбы и игры БРИКС. С 20 по 23 июня в Казани пройдут Игры стран БРИКС, а осенью, с 15 по 29 сентября, в Москве и Екатеринбурге планируется провести Всемирные игры дружбы по 33 видам спорта. В связи с этим Русский музей объявляет конкурс мультимедийных ресурсов, призванный вспомнить выдающихся спортсменов, тренеров, яркие события в истории отечественного спорта, национальные виды спорта, а также художников, которые посвятили свое творчество созданию произведений, посвященных теме спорта.

Цели конкурса:

Приобщение детской и взрослой аудитории виртуальных филиалов Русского музея к изобразительному искусству советского периода;

Формирование позитивного отношения к физкультуре и спорту, к здоровому образу жизни;

Воспитание любви к Родине;

Популяризация художественных коллекций Русского музея, музеев России и стран СНГ;

Стимулирование познавательной и творческой активности посетителей и сотрудников виртуальных филиалов Русского музея;

Содействие укреплению единого культурно-информационного пространства между странами СНГ в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал»;

Поддержка новых художественных практик и оригинальных решений в области создания мультимедийных ресурсов

К рассмотрению принимаются работы следующих возрастных категорий:

младший школьный возраст (7-10 лет)

средний школьный возраст (11-13 лет)

старший школьный возраст (14-18)

студенты

взрослые (номинация «учебно-методические материалы»)

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Семейной номинации приглашаем к участию родителей с детьми, а также бабушек и дедушек с внуками.

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. Оценка работ по этим категориям будет производиться отдельно.

Ознакомиться с прошлогодними конкурсами и их итогами/победителями

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (ваше намерение принять участие, НЕ саму работу!!!) на участие и направить ее в виртуальный филиал Русского музея по эл. адресу kvcrm@artmmuseum.ru



Срок предоставления работы в виртуальный филиал Русского музея по эл. адресу kvcrm@artmmuseum.ru до 22 апреля

В качестве источников для создания мультимедийных ресурсов предлагается использовать произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, плакаты, связанные с темой конкурса, которые составляют часть коллекции Русского музея, музеев городов-участников проекта, музеев России и стран СНГ, частных коллекций, а также произведения монументального искусства и архитектуры, расположенные в городах-участниках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

Подведение итогов конкурса – до 01.10.2024

Награждение победителей конкурса – 01.11.2024

Все участники конкурса получат дипломы, а призеры – памятные подарки – каталоги Русского музея.

Подробнее о конкурсе

Подробности в положении и заявке

Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58

Задать все интересующие вопросы можете по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 3, 2 этаж

Материалы медиатеки виртуальных филиалов Русского музея доступны также по этому адресу.

Ждем ваши мультимедийные проекты!