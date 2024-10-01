Спорт в советском изобразительном искусстве
Конкурс мультимедийных ресурсов
Конкурс мультимедийных ресурсов
Приглашаем всех желающих принять участие в XII конкурсе мультимедийных ресурсов «Спорт в советском изобразительном искусстве»! Конкурс реализуется в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
В 2024 году состоится сразу два масштабных спортивных мероприятия: Всемирные игры дружбы и игры БРИКС. С 20 по 23 июня в Казани пройдут Игры стран БРИКС, а осенью, с 15 по 29 сентября, в Москве и Екатеринбурге планируется провести Всемирные игры дружбы по 33 видам спорта. В связи с этим Русский музей объявляет конкурс мультимедийных ресурсов, призванный вспомнить выдающихся спортсменов, тренеров, яркие события в истории отечественного спорта, национальные виды спорта, а также художников, которые посвятили свое творчество созданию произведений, посвященных теме спорта.
Цели конкурса:
Приобщение детской и взрослой аудитории виртуальных филиалов Русского музея к изобразительному искусству советского периода;
Формирование позитивного отношения к физкультуре и спорту, к здоровому образу жизни;
Воспитание любви к Родине;
Популяризация художественных коллекций Русского музея, музеев России и стран СНГ;
Стимулирование познавательной и творческой активности посетителей и сотрудников виртуальных филиалов Русского музея;
Содействие укреплению единого культурно-информационного пространства между странами СНГ в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал»;
Поддержка новых художественных практик и оригинальных решений в области создания мультимедийных ресурсов
К рассмотрению принимаются работы следующих возрастных категорий:
младший школьный возраст (7-10 лет)
средний школьный возраст (11-13 лет)
старший школьный возраст (14-18)
студенты
взрослые (номинация «учебно-методические материалы»)
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках Семейной номинации приглашаем к участию родителей с детьми, а также бабушек и дедушек с внуками.
Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. Оценка работ по этим категориям будет производиться отдельно.
Ознакомиться с прошлогодними конкурсами и их итогами/победителями
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (ваше намерение принять участие, НЕ саму работу!!!) на участие и направить ее в виртуальный филиал Русского музея по эл. адресу kvcrm@artmmuseum.ru
Срок предоставления работы в виртуальный филиал Русского музея по эл. адресу kvcrm@artmmuseum.ru до 22 апреля
В качестве источников для создания мультимедийных ресурсов предлагается использовать произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, плакаты, связанные с темой конкурса, которые составляют часть коллекции Русского музея, музеев городов-участников проекта, музеев России и стран СНГ, частных коллекций, а также произведения монументального искусства и архитектуры, расположенные в городах-участниках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
Подведение итогов конкурса – до 01.10.2024
Награждение победителей конкурса – 01.11.2024
Все участники конкурса получат дипломы, а призеры – памятные подарки – каталоги Русского музея.
Подробности в положении и заявке
Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58
Задать все интересующие вопросы можете по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 3, 2 этаж
Материалы медиатеки виртуальных филиалов Русского музея доступны также по этому адресу.
Ждем ваши мультимедийные проекты!