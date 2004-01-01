Спасите Леньку

События разворачиваются одновременно в двух мирах: реальном – блокадном Ленинграде, и Африке, о которой мечтает главный герой, маленький мальчик. Зрители видят и страшную обыденность войны, и прекрасный мир, придуманный Лёнькой, в котором всегда тепло, растут удивительные кокосы, живут Мартышка, Жираф и другие животные.

К этим солнечным и забавным персонажам обращается мальчик в поисках спасения от голода и болезни.

Весёлые фантазии зверей о том, как все они спасают Леньку, пересекаются с реальным стремлением родных и друзей помочь мальчишке. Воздушные тревоги, взрывы, нападение крыс смешиваются с веселым смехом сказочных героев, которым так хорошо в жаркой Африке.

Режиссёр-постановщик – Сергей Игнашев (г. Саратов)

Художник-постановщик – Ольга Колесникова (г. Саратов)

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов, Сергей Игнашев (г. Саратов)

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Равданович; артисты – Юлия Васькова, Марина Волкодав, Сергей Горбунов, Лука Гришин, Юлия Денежкина, Екатерина Деренжи, Мария Лобова, Юрий Луговых, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева.