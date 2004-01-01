Литературно-драматический проект «Внезапные чтения» – это не привычные всем литературные чтения, жанр, который сегодня стал популярным и продолжает развиваться, это симбиоз литературной составляющей, драматургии и музыкального акцентирования.

Представление сочетает в себе художественное чтение рассказов Александра Гутина, одного из самых популярных авторов Рунета. По итогам последнего месяца прошлого года Гутин занял третью позицию русскоязычного фейсбука.

Александр автор уже семи книг, разошедшихся по всему миру. Как автор, он много гастролирует в различных странах. География очень широка: США и Канада, Израиль и Латвия, Украина и Молдова, Казахстан и Германия. И, конечно, Россия.

«Спасибо, John, мы всё помним!»

Литературно драматическое представление Александра Гутина и Михаила Полицеймако. Уникальный симбиоз пера и сцены.

Хроника нашей и вашей жизни, фрэш из того, о чем вы помните или забыли, но обязательно вспомните. Детство, которое проходит и детство, которое остаётся на всю жизнь. Каждый узнает в них себя, своих друзей и близких, что-то знакомое, возможно, давно забытое. Они хронологически ведут повествование от детства до среднего возраста. Лейтмотивом идут песни Бон Джови, которые мы когда-то слушали в юности. Позитив и ностальгия. А главное много смеха и хорошего настроения!