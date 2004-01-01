В экспозиции представлены игрушки из частной коллекции

Счастливое детство немыслимо без игрушек. Игрушки вызывают самые теплые и трепетные воспоминания детства. Советская игрушка – это один из важных символов советского времени, на котором выросло не одно поколение детей!

В Советском Союзе работала не одна фабрика по изготовлению детских игрушек.

У каждого ребенка в СССР была своя любимая игрушка. Кукла, самолет, мяч, медведь, железная дорога, солдат – это была игрушка, которую берегли, с которой были связаны яркие воспоминания.

В экспозиции представлены игрушки: погремушки, фигурки зверят, машинки, алюминиевая посуда, куклы, игрушечная военная техника, настольные игры и другие игрушки советского периода из частной коллекции.