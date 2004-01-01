Сontemporary art: искусство понимания
Выставка, посвященная современному искусству
Выставка, посвященная современному искусству
Современное искусство является одним из самых интересных феноменов современной культуры. Оно объединяет весь спектр течений, направлений и жанров, к которым обращались авторы с конца ХХ века.
На выставке представлены научно-популярные издания, отражающие историю становления современного искусства, биографии и альбомы культовых художников опередивших свое время.
Выставка поможет понять как терминологическую, так и концептуально – философскую и психологическую составляющую феномена современной культуры. Особый интерес представляют книги издательства «Гараж».
Экспозицию дополняют работы современных мурманских художников.
Выставка посвящена знаменитым книгам всех времен и народов на разных языках мира
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.