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Сontemporary art: искусство понимания

Выставка, посвященная современному искусству

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События: Выставки.

Современное искусство является одним из самых интересных феноменов современной культуры. Оно объединяет весь спектр течений, направлений и жанров, к которым обращались авторы с конца ХХ века.
На выставке представлены научно-популярные издания, отражающие историю становления современного искусства, биографии и альбомы культовых художников опередивших свое время.

Выставка поможет понять как терминологическую, так и концептуально – философскую и психологическую составляющую феномена современной культуры. Особый интерес представляют книги издательства «Гараж».
Экспозицию дополняют работы современных мурманских художников.

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