Кузбасский государственный краеведческий музей представляет выставку «Солдат с ребёнком», посвященную Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову, который 30 апреля 1945 года во время штурма Берлина спас немецкую девочку и стал прообразом советского воина-освободителя.

Сюжет этого подвига лег в основу создания в Трептов-парке города Берлин Мемориала Воину-освободителю, ставшего символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В экспозицию вошли документы, фотографии, письма, снимки наград

и мемориальных предметов Н.И. Масалова из фондов Кузбасского государственного краеведческого музея, Историко-краеведческого музея – филиала Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности ПГТ Тяжинский, Краеведческого музея «Юргинский библиотечно-музейный комплекс», Мультимедийного комплекса актуальных искусств города Москва, также использовались материалы из открытых источников.

Выставка будет работать с 07.05.2024 по 10.06.2024 г.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22.

Вход свободный. 0+.