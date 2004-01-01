Сокровища музея. Игрушка

На мероприятии вы узнаете, где же в музеях хранятся сокровища!

Вместе мы разгадаем тайны «храма Муз», узнаем, какие бывают виды искусства и чем они отличаются друг от друга, а также заглянем в секретное хранилище, где находятся настоящие драгоценности!

В конце путешествия все участники проверят свои способности в увлекательном творческом задании по созданию из бумаги лошадки в технике оригами и росписи ее подобно дымковской игрушке. Присоединяйтесь и исследуйте таинственный мир искусства!

Мероприятие проводится по предварительной записи в течение года для групп от 3 человек.