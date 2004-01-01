Выставка приурочена к Международному дню собак, который в России в этом году отмечается 2 июля. Собаки - любимые животные многих людей, собака - друг человека, и для многих это действительно лучший друг.



В экспозиции будут представлены фарфоровые статуэтки из фондового собрания музея, выпущенные на производстве Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова. Искусство производства фарфора на заводе включает в себя бережное использование наследия прошлого, непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного творчества.

В красоте и изящности моделей запечатлена грация и авторское восхищение этими удивительными созданиями природы.