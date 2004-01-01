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Собака

Выставка к Международному дню собак

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События: Выставки.

Выставка приурочена к Международному дню собак, который в России в этом году отмечается 2 июля. Собаки - любимые животные многих людей, собака - друг человека, и для многих это действительно лучший друг.

В экспозиции будут представлены фарфоровые статуэтки из фондового собрания музея, выпущенные на производстве Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова. Искусство производства фарфора на заводе включает в себя бережное использование наследия прошлого, непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного творчества.
В красоте и изящности моделей запечатлена грация и авторское восхищение этими удивительными созданиями природы.

Художественный музей
c 30 июня по 3 сентября

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