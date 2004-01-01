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Сны тореадора

Студия танца фламенко “Nuevo día”

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События: Спектакли.

Что снится тебе перед боем, тореро? Что чувствуешь ты? Страх, жалость, любовь, сомнение? С кем сразиться выходишь ты на песок арены под восторженные взгляды красавиц? С быком, с природой, с судьбой, со всем злом во Вселенной?  Или может, с самим собой? 

Студия танца фламенко “Nuevo día” приглашает на концерт-размышление «Сны тореадора»!

В концерте принимают участие ученики и педагоги студии.

Хореография: Ольга Плотникова, Екатерина Цветкова, Светлана Савельева, Бланка Пердигер, Фелипе Мато, Наталья Мейриньо
Художественное оформление концерта - песочная анимации Людмилы Семеновой.
Художественный руководитель и постановщик - Ольга Плотникова
Педагоги-репетиторы: Мария Неясова, Татьяна Рябикова

Театр кукол
28 апреля
19:00
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