Сны тореадора
Студия танца фламенко “Nuevo día”
Студия танца фламенко “Nuevo día”
Что снится тебе перед боем, тореро? Что чувствуешь ты? Страх, жалость, любовь, сомнение? С кем сразиться выходишь ты на песок арены под восторженные взгляды красавиц? С быком, с природой, с судьбой, со всем злом во Вселенной? Или может, с самим собой?
Студия танца фламенко “Nuevo día” приглашает на концерт-размышление «Сны тореадора»!
В концерте принимают участие ученики и педагоги студии.
Хореография: Ольга Плотникова, Екатерина Цветкова, Светлана Савельева, Бланка Пердигер, Фелипе Мато, Наталья Мейриньо
Художественное оформление концерта - песочная анимации Людмилы Семеновой.
Художественный руководитель и постановщик - Ольга Плотникова
Педагоги-репетиторы: Мария Неясова, Татьяна Рябикова
Психологическая комедия положений, которая построена на остроумных диалогах.
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