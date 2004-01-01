Что снится тебе перед боем, тореро? Что чувствуешь ты? Страх, жалость, любовь, сомнение? С кем сразиться выходишь ты на песок арены под восторженные взгляды красавиц? С быком, с природой, с судьбой, со всем злом во Вселенной? Или может, с самим собой?

Студия танца фламенко “Nuevo día” приглашает на концерт-размышление «Сны тореадора»!



В концерте принимают участие ученики и педагоги студии.



Хореография: Ольга Плотникова, Екатерина Цветкова, Светлана Савельева, Бланка Пердигер, Фелипе Мато, Наталья Мейриньо

Художественное оформление концерта - песочная анимации Людмилы Семеновой.

Художественный руководитель и постановщик - Ольга Плотникова

Педагоги-репетиторы: Мария Неясова, Татьяна Рябикова