«Снежная королева» – сказка, волнующая детские и взрослые сердца уже более 170 лет. Трогательная и светлая история девочки Герды и мальчика Кая про то, что в детстве зло всегда кажется огромным и сильным. А также про то, что в семье главное – искренняя вера в близких, их поддержка и принятие. И если ты всем сердцем веришь в добро и любовь, то все обязательно получится.

Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца.

Режиссер-постановщик: Мария Юрьева.

Композитор – Евгений Лисин.

В спектакле заняты учащиеся и преподаватели детской театральной школы.

Продолжительность спектакля 60 минут.

Справочная информация, бронирование групповых билетов:

▪по телефону: 8-991-669-57-45 (с 10 до 19 часов)

▪в личные сообщения администратору ДТШ Алёне Лянгазовой