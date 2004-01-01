Снежная королева
Спектакль по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца.
Спектакль по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца.
«Снежная королева» – сказка, волнующая детские и взрослые сердца уже более 170 лет. Трогательная и светлая история девочки Герды и мальчика Кая про то, что в детстве зло всегда кажется огромным и сильным. А также про то, что в семье главное – искренняя вера в близких, их поддержка и принятие. И если ты всем сердцем веришь в добро и любовь, то все обязательно получится.
Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца.
Режиссер-постановщик: Мария Юрьева.
Композитор – Евгений Лисин.
В спектакле заняты учащиеся и преподаватели детской театральной школы.
Продолжительность спектакля 60 минут.
Справочная информация, бронирование групповых билетов:
▪по телефону: 8-991-669-57-45 (с 10 до 19 часов)
▪в личные сообщения администратору ДТШ Алёне Лянгазовой
Комедия о театре