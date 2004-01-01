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Снежная королева

Спектакль по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца.

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События: Спектакли.

«Снежная королева» – сказка, волнующая детские и взрослые сердца уже более 170 лет. Трогательная и светлая история девочки Герды и мальчика Кая про то, что в детстве зло всегда кажется огромным и сильным. А также про то, что в семье главное – искренняя вера в близких, их поддержка и принятие. И если ты всем сердцем веришь в добро и любовь, то все обязательно получится.

Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Е.Шварца. 
Режиссер-постановщик: Мария Юрьева. 
Композитор – Евгений Лисин. 
В спектакле заняты учащиеся и преподаватели детской театральной школы.

Продолжительность спектакля 60 минут.

 Справочная информация, бронирование групповых билетов:
▪по телефону: 8-991-669-57-45 (с 10 до 19 часов)
▪в личные сообщения администратору ДТШ Алёне Лянгазовой

Детская театральная школа
c 22 по 28 декабря
13:00
16:00
Цены

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