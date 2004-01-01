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Снежная деревня

Экскурсионно-туристический центр

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Поехать: Открытые площадки.

Уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.

Тема «Снежной Деревни» в 2022 году - "Лабиринты снов".

Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

Снежная деревня
c 26 декабря 2021 по 03 марта 2022
Цены

от 400 руб.

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