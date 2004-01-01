Снежная деревня
Экскурсионно-туристический центр
Экскурсионно-туристический центр
Уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.
Тема «Снежной Деревни» в 2022 году - "Лабиринты снов".
Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.
от 400 руб.