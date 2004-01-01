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Смотрю с благодарностью

Живопись А.А. Герасенко. Североморск

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События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Смотрю с благодарностью» Живопись А.А. Герасенко. Североморск.

Выставка «Смотрю с благодарностью» – вторая персональная выставка Анастасии Александровны в Мурманском областном художественном музее.

В своих картинах Анастасия Александровна Герасенко старается передать красоту и своеобразие окружающего нас мира, выразить особое настроение, вызванное созерцанием природы и сменой времён года, по-новому взглянуть на простые вещи и пейзажи. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского Севера, её суровой и самобытной прелести.

Работы художника наполнены теплом, светом и искренней любовью к живописи.

Выставка будет работать до 2 июня 2024 года.

Первый час работы выставки – вход свободный.

Дом ремесел
c 8 мая по 2 июня

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