Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Смотрю с благодарностью» Живопись А.А. Герасенко. Североморск.



Выставка «Смотрю с благодарностью» – вторая персональная выставка Анастасии Александровны в Мурманском областном художественном музее.



В своих картинах Анастасия Александровна Герасенко старается передать красоту и своеобразие окружающего нас мира, выразить особое настроение, вызванное созерцанием природы и сменой времён года, по-новому взглянуть на простые вещи и пейзажи. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского Севера, её суровой и самобытной прелести.



Работы художника наполнены теплом, светом и искренней любовью к живописи.



Выставка будет работать до 2 июня 2024 года.



Первый час работы выставки – вход свободный.