Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944

Эта выставка является частью историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича. Также на выставке будут представлены экспонаты из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ Государственного музея музыкального и театрального искусства и Центрального государственного архива литературы и искусства.



О культурной жизни осажденного Ленинграда через призму повседневности расскажут уникальные артефакты из фондов ведущих отечественных музеев и архивов, материалы личных коллекций.



Подлинные произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией позволят прочувствовать историческую эпоху, помогут осознать цену «Ленинградской Победы» и самоотверженность людей – состава филармонии и Ленинградского радиокомитета, чье творчество и неоценимый вклад в духовную жизнь блокадного города помогли ему выстоять «всем смертям назло».



Имена творивших в блокадном Ленинграде дирижера К. И. Элиасберга, певицы С. П. Преображенской, пианиста А. Д. Каменского, единственного, оставшегося в блокадном городе симфонического оркестра, литераторов О. Ф. Берггольц, В. М. Инбер и многих других деятелей культуры, навсегда вписаны в гуманитарную летопись Второй мировой войны. На «полифоническом» экспонатном материале, раскрывающем повседневность работы Филармонии, Ленинградского радиокомитета, наиболее полно раскроется роль культуры и её деятелей — музыкантов, артистов, радиоработников - в поддержании морального духа горожан.