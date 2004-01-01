Слушаем Достоевского

На выставке представлены записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского в исполнении выдающихся отечественных актеров: Фаины Раневской, Ефима Копеляна, Иннокентия Смоктуновского.

Посетители выставки смогут послушать оперу «Игрок», написанную Сергеем Прокофьевым на сюжет романа Достоевского.



Дополняют выставку аудиокниги «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».