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Слушаем Достоевского

Записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского

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События: Выставки.

На выставке представлены записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского в исполнении выдающихся отечественных актеров: Фаины Раневской, Ефима Копеляна, Иннокентия Смоктуновского.
Посетители выставки смогут послушать оперу «Игрок», написанную Сергеем Прокофьевым на сюжет романа Достоевского.


Дополняют выставку аудиокниги «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».

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