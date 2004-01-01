Слушаем Достоевского
Записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского
Записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского
На выставке представлены записи фрагментов произведений Федора Михайловича Достоевского в исполнении выдающихся отечественных актеров: Фаины Раневской, Ефима Копеляна, Иннокентия Смоктуновского.
Посетители выставки смогут послушать оперу «Игрок», написанную Сергеем Прокофьевым на сюжет романа Достоевского.
Дополняют выставку аудиокниги «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».
Выставка представляет издания современных авторов. Книги разных жанров объединяет глубокое, небанальное, философское постижение мира.
Выставка произведений графики к 105-летию со дня рождения мастера