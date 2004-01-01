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Праздничный марафон, посвященный Дню славянской письменности и культуры

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События: Марафон.

В День славянской письменности и культуры в библиотеке пройдут праздничные мероприятия для мурманчан всех возрастов.

Конкурс чтецов «Глаголом жги» предложит состязание в чтении текстов древнерусской литературы. Состоятся экскурсии по книгохранению и библиотеке. Гостей ждет интерактивная лекция «Окна в мир родной речи: словари русского языка. Толковый словарь Даля» из цикла «Тайны родного языка».

Кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.Ру» Владимир Пахомов расскажет о самых распространённых мифах о русском языке, современном состоянии языка, его развитии, новых и старых правилах, словарях, справочниках. 

Лекцию «Сказание о святых Борисе и Глебе в составе Сильвестровского сборника XIV века» прочитает руководитель отдела культуры Мурманской епархии Тимофей Пискунов.

В течение всего дня можно будет посетить интерактивную виртуальную выставку «Истоки славянского слова», увидеть видеосюжет об интересных фактах о русском языке, пройти тест «Грамотеи» на сайте библиотеки www.mgounb.ru.

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