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Слово за слово

Встреча в рамках литературных интенсивов проекта

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События: Лекции.

Молодые литераторы смогут получить помощь в постановке своих творческих номеров для концерта, посвященного Всемирному дню поэзии. Мастер-классы проведут танцоры команды «Roots Up» (хореограф — Вячеслав Бурцев), актер Арктического театра Валерий Сакович, филолог Иван Чернышов.

После завершения мастер-классов пройдут фидбек-сессии - инновационный формат коллективного критического анализа художественных текстов без авторитарных суждений.

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