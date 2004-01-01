Слово за слово
Встреча в рамках литературных интенсивов проекта
Встреча в рамках литературных интенсивов проекта
Молодые литераторы смогут получить помощь в постановке своих творческих номеров для концерта, посвященного Всемирному дню поэзии. Мастер-классы проведут танцоры команды «Roots Up» (хореограф — Вячеслав Бурцев), актер Арктического театра Валерий Сакович, филолог Иван Чернышов.
После завершения мастер-классов пройдут фидбек-сессии - инновационный формат коллективного критического анализа художественных текстов без авторитарных суждений.