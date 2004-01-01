В экспозиции будут представлены 42 работы петербургского графика, заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Юрия Константиновича Люкшина. Современный мастер вступает в визуальный диалог с неизвестным автором гениальной поэмы XII века «Слово о полку Игореве».



Впервые Люкшин прикоснулся к иллюстрированию «Слова» в 1999 году, и до сей поры великое произведение русского средневековья не оставляет художника. За эти годы создано более 120 станковых акварелей (на выставке представлены 32 из них) и уникальная книга «Слово о полку Игореве» в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» в количестве 30 экземпляров. Первый экземпляр книги находится в коллекции Государственного Эрмитажа, и был неоднократно экспонирован в музейных залах.



Тринадцатый экземпляр был приобретен в 2014 году Министерством Культуры РФ для собрания Государственного ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (в нем находится единственный в России Музей «Слова», открытый еще Д.С. Лихачевым).



10 иллюстраций из уникальной книги «Слова» в технике цветного офорта с акватинтой, иллюминированных акварелью, представлены на выставке.

Своеобразие творческой манеры художника, вобравшей в себя традиции русской иконописи и лубка, выдвинуло сегодня Люкшина в классики петербургской графической школы. Глубокое знание истории Древней Руси, православия и русского двоеверия этого периода (в поэме еще сохраняется упоминание славянских богов), позволило мастеру по-новому взглянуть на осмысление «Слова». Впервые в иллюстрациях появляются темы «Покаяния князя Игоря», «Церковь Богородицы Пирогощей», «Моление княгини Ярославны Богоматери Оранте».



Великий призыв автора поэмы XII века к единению Русской Земли, к подвигу во имя Отечества, особенно современно звучат сегодня. Надеемся, что выставка пробудит лучшие патриотические чувства в зрителях и даст им высокий нравственный урок.