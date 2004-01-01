Сквозь время

Приглашаем на активно-позитивную, познавательно-развлекательную, креативно-созидательную Ночь в Научке. Посетителей библиотеки ждут игры, кинопоказы, концерты, мастер-классы для детей и взрослых и еще много интересных активностей.

Одним из подарков для посетителей будет импровизационное шоу «Выкрутасы» от Арктического театра (16+). Другой подарок – встреча с российским писателем, работающим в разных жанрах – Анной Шерри (16+). Большинство книг автора – классические любовные романы с элементами криминального триллера и фэнтези.

Суперхит любой Ночи в библиотеке – экскурсии в книгохранение (12+). В этом году каждый участник экскурсии станет книгоходцем, пройдет путь в несколько этажей и узнает историю книжных редкостей. В холле развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести hand made изделия, книги, послушать винил и выпить ароматный кофе.

Любителей потанцевать ждут на своих выступлениях и мастер-классах мурманские танцевальные студии «Пустошь» (6+), «Шатлен» (12+), «Siamsa» (12+). Посетители увидят страстное фламенко от «Nuevo Dia» (18+) и мастер-класс по современным танцам от Вячеслава Бурцева (12+).

Гости зала отраслевой литературы окажутся в атмосфере прошлого века. Увидят и узнают, что читала самая читающая страна в мире, примут участие в зажигательных конкурсах «Пионерская зорька», сыграют в аутентичные игры эпохи, сделают селфи в атмосферной фотозоне «Чтоб я так жил» (12+).

Киноманы смогут увидеть фильмы Арктического международного кинофестиваля «Золотой Ворон»(12+). Это неигровые документальные короткометражки, мелодрамы и семейные фильмы. Показы пройдут в конференц-зале библиотеки и в Центре современного искусства. По многочисленным просьбам участников Ночи прошлых лет состоится караоке-вечеринка «Щас спою!» (12+).

Только в эту ночь штатный шаман Научки станет доступен абсолютно всем посетителям (12+). Медитация, предсказания, музыкальная релаксация поможет каждому оставаться в отличном расположении духа. Правда, разыскать шамана будет нелегко.

Юные посетители также найдут много интересного. Ребят ждут на мастер-классах по аквагриму (9+), созданию сказочной иллюстрации(6+), росписи на виниловых пластинках (18+), изготовлению значков из глины (12+). Игровая программа «Детское бешенство» (6+), «Эмбиент-вечеринка» (12+) и турнир по игре «Just Dance» (12+) дадут возможность отдохнуть и детям, и родителям.

Очищающая вибрация поющих чаш, гипнотические обертона диджериду, вводящий в транс барабанный ритм, звуки флейт всех стран и континентов, нежные переливы гуслей – все это почувствуют на себе участники концертной площадки «АТМА» (6+). Любителей акустической гитары и задушевной песни приглашает музыкальная встреча выпускников клуба «Гравицапа» (6+).

Поклонников народного творчества ждут поморские хороводы вместе с фольклорной мастерской «Лад» (6+) из Междуречья и зрелищная программа «Казачий круг» от Кольского хуторского казачьего общества (6+). Мастер-класс «Поморская козуля» (6+) проведет настоящая хранительница этого старинного ремесла на Кольском полуострове Марина Колечкова. Букву русского алфавита из ткани своими руками можно изготовить под руководством мастеров Центра ремесел (6+).

Шоу-программа от школы Mundo Capoeira (16+) познакомит с таинственным афробразильским искусством капоэйры. Средневековая игротека: «Алькерк», «Дальдоза», «Затрикион», «Манкала», «Тавлеи» ждет любителей настольных игр (12+). Поклонники «Warhammer» (16+) не останутся без игры по мотивам любимой Вселенной. Для самых стойких участников Ночи в Научке пройдет пижамная вечеринка в стиле «Гарри Поттер» (16+), турнир «Mortal Kombat» (16+) и экспериментальная концертная программа «Поэзия 4D» (16+).

Центр современного искусства будет работать для крутых полуночников. Гостей ждет концерт акустических и электронных музыкантов Мурманска и виниловая дискотека (16+).

В планетарии «Просто космос» нон-стоп пройдут показы полнокупольных фильмов «Свет», «Теряя звезды», «Цикл», «Американские горки» (6+).

В эту Ночь вместе с нами музей занимательных наук «Фокус» (0+). Эксперименты для детей и взрослых, тематические мастерские, нон-стоп тихий квест «Сквозь время», бумажная дискотека «Назад в будущее» и многое другое для посетителей всех возрастов (6+). Творческие силы участников поддержит ароматный кофе и вкусности от кафе «Ботаник».

Встречаемся 23 апреля на Ночи в Научке! Места хватит всем!

Программу можно скачать на сайте библиотеки по ссылке.