Сергей и Маргарита – семейная пара, давно живут вместе и успели охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину, решает приударить за ней, так сказать, вспомнить былую молодость...



Однако неожиданный ответный ход терпеливой супруги Сергей не заставит себя ждать. Казалось бы, ничто не может распутать сложившийся клубок неприятностей, но жизнь, как и всегда, все расставит на свои места.



Спектакль «Скупой папик» полон смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый из нас! На сцене будут блистать настоящие мастера юмора и любимцы публики: Станислав Садальский, Елена Воробей, Татьяна Орлова, Илья Бледный и Никита Заболотный.