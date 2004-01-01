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Скрябин

Вечер-синестезия

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События: Творческая встреча.

Областная научная библиотека приглашает на встречу из цикла «Вечера арт-релакса».

Темой нового вечера-синестезии станет творчество Александра Скрябина. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения композитора.

Cовременники называли Александра Скрябина композитором-философом. Он первым в мире придумал концепцию свето-цвето-звука - визуализировал мелодию с помощью цвета. На вечере будет показан видеофрагмент симфонической поэмы «Прометей» со световой партитурой.

Мастера художественной росписи поделятся своим видением светомузыки Скрябина.

В исполнении пианистки Анны Мень прозвучат произведения композитора.

Участники встречи смогут ознакомиться с выставкой изданий, посвященных творчеству Александра Скрябина и послушать грампластинки с записями его произведений.

Вечер-синестезия поможет увидеть звук, услышать цвет, почувствовать геометрическую форму мелодии.

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