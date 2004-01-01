Скрябин
Вечер-синестезия
Вечер-синестезия
Областная научная библиотека приглашает на встречу из цикла «Вечера арт-релакса».
Темой нового вечера-синестезии станет творчество Александра Скрябина. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения композитора.
Cовременники называли Александра Скрябина композитором-философом. Он первым в мире придумал концепцию свето-цвето-звука - визуализировал мелодию с помощью цвета. На вечере будет показан видеофрагмент симфонической поэмы «Прометей» со световой партитурой.
Мастера художественной росписи поделятся своим видением светомузыки Скрябина.
В исполнении пианистки Анны Мень прозвучат произведения композитора.
Участники встречи смогут ознакомиться с выставкой изданий, посвященных творчеству Александра Скрябина и послушать грампластинки с записями его произведений.
Вечер-синестезия поможет увидеть звук, услышать цвет, почувствовать геометрическую форму мелодии.