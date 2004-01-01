Экспозиция предназначена для детской и семейной аудитории. Благодаря проекту посетители смогут узнать много нового о сказочных мифологических существах из русских народных сказок, а также познакомиться с персонажами фольклора народов, населяющих нашу страну. Сказка каждого региона дополнена иллюстрацией местного художника. Изображения позволяют ярче прочувствовать национальный колорит и полностью погрузиться в волшебный мир. Среди множества сказочных образов можно встретиться с героем произведения «Витязь на распутье» Виктора Васнецова, хранящегося в Русском музее.

12 августа посетителей ждут торжественное открытие проекта и обучающий мастер-класс «Саамский оберег».

В июле 2022 года проект стартовал в Санкт-Петербурге, а теперь проходит в шести других городах России: Казань, Ярославль, Мурманск, Саранск, Когалым и Йошкар-Ола. Здесь открыты и успешно работают культурно-выставочные центры Русского музея, в рамках деятельности которых и будет представлен передвижной просветительский проект «Сказочные мотивы в произведениях искусства».

В местных фондах хранятся уникальные экспонаты, связанные с героями мифов и легенд, былин и сказок. В рамках проекта можно увидеть иллюстрации к сказке Г. Тукая «Шурале» (Казань); «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» (Ярославль); «Куйгорож», иллюстрацию к сборнику «Мордовские народные сказки» (Саранск); сюжетную обложку книги «Изи Патыр» (Йошкар-Ола).