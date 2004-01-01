Верите ли вы в чудо? Даже если вас одолевают сомнения, декабрь – это поистине волшебный месяц, который в миг их развеет!



Мурманская студия исторических танцев «Шатлен» и Мурманская областная научная библиотека приглашают вас на интерактивную выставку «Сказки старой Британии». В программе изучение исторических танцев, выступление студии ирландских танцев «Siamsa», литературные игры и обзоры изданий.



Знакомство с прекрасными музыкальными композициями, веселые задания и неожиданные факты из жизни писателей, которые смогут узнать участники, создадут неповторимую атмосферу и по-настоящему новогоднее, радостное настроение.