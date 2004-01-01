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Сказки старой Британии

Интерактивная выставка

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События: Выставки.

Верите ли вы в чудо? Даже если вас одолевают сомнения, декабрь – это поистине волшебный месяц, который в миг их развеет!


Мурманская студия исторических танцев «Шатлен» и Мурманская областная научная библиотека приглашают вас на интерактивную выставку «Сказки старой Британии». В программе изучение исторических танцев, выступление студии ирландских танцев «Siamsa», литературные игры и обзоры изданий.


Знакомство с прекрасными музыкальными композициями, веселые задания и неожиданные факты из жизни писателей, которые смогут узнать участники, создадут неповторимую атмосферу и по-настоящему новогоднее, радостное настроение.

Цены

Обязательна предварительная запись на посещение танцевальных мастер-классов.

Телефон для записи: 45-63-05

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