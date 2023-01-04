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Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек

Поучительный спектакль о принцессе-воображуле, гневе волшебника-Лягушиного короля и несчастном Принце

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События: Спектакли.

Тонкая ироничная и лиричная история о девочке - принцессе, которая похожа на многих воображуль, проводящих целые дни перед зеркалом, любуясь своей невероятной красотой, о колдовстве лягушиного короля, который превратил хорошенькое личико принцессы в настоящую лягушиную мордочку за неуважение к его подданным.
Оставаться в таком виде в родном королевстве было выше её сил и несчастная отправилась в путь.
Это сказка о странствиях принцессы-лягушки и её знакомстве с принцем, ещё более несчастным, чем она сама, которому она решила помочь и обратилась к великому магу - своему знакомому лягушиному королю. И случилось чудо! Ведь помогая другим, мы обретаем своё настоящее лицо!

В спектакле заняты: Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Тамара Лашина, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева

Продолжительность: 50 минут

Театр кукол
23 декабря
10:00
13:00
24 декабря
10:00
25 декабря
18:00
c 26 по 27 декабря
10:00
13:00
29 декабря
10:00
13:00
18:00
c 2 по 3 января 2023
10:00
13:00
4 января 2023
13:00
c 5 по 8 января 2023
10:00
13:00
c 14 января 2023 по 15 января 2022
13:00
Цены

400-600р.

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