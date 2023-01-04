Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек

Тонкая ироничная и лиричная история о девочке - принцессе, которая похожа на многих воображуль, проводящих целые дни перед зеркалом, любуясь своей невероятной красотой, о колдовстве лягушиного короля, который превратил хорошенькое личико принцессы в настоящую лягушиную мордочку за неуважение к его подданным.

Оставаться в таком виде в родном королевстве было выше её сил и несчастная отправилась в путь.

Это сказка о странствиях принцессы-лягушки и её знакомстве с принцем, ещё более несчастным, чем она сама, которому она решила помочь и обратилась к великому магу - своему знакомому лягушиному королю. И случилось чудо! Ведь помогая другим, мы обретаем своё настоящее лицо!

В спектакле заняты: Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Тамара Лашина, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева

Продолжительность: 50 минут