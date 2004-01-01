Сказка гарантирована или приключения невидимых друзей

Ограничения: 6+

В спектакле рассказывается о неунывающих маленьких жителях бытовых приборов, которые не только обеспечивают их бесперебойную работу – морозят мороженое в холодильнике, пугают пылесосом зловредных мышей, зажигают огни в новогодней гирлянде – но и учат ребят дружить, приходить на помощь друзьям, хорошо учиться и слушаться старших.