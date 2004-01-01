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Сказка гарантирована или приключения невидимых друзей

Спектакль основан на повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки»

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Ограничения: 6+
События: Спектакли.

В спектакле рассказывается о неунывающих маленьких жителях бытовых приборов, которые не только обеспечивают их бесперебойную работу – морозят мороженое в холодильнике, пугают пылесосом зловредных мышей, зажигают огни в новогодней гирлянде – но и учат ребят дружить, приходить на помощь друзьям, хорошо учиться и слушаться старших.

Детская театральная школа
23 декабря
13:00
24 декабря
17:30
27 декабря
16:00
28 декабря
13:00
16:00
29 декабря
16:00
Цены

400 руб.

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