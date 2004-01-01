Сказка дикого леса

Ограничения: 6+

«В те далекие-далекие времена, когда все животные были ещё дикими, самой дикой была Кошка, та, которая гуляла сама по себе. И Человек был диким.

Но однажды в дикую жизнь Дикого леса пришло волшебство и все стало другим…»

Когда в темном зале Театра погаснет свет, поскорее включайте воображение - на сцене оживут известные нам с самого детства герои озорных сказок Редьярда Киплинга и заиграют совершенно новыми красками!

Мудрая Дикая Корова, храбрый Дикий Пес, быстроногий Дикий Конь, очень умная и хитрая Кошка (та, которая гуляет сама по себе), смелый, но пока еще немного дикий Человек, любопытная маленькая Девочка и мудрая Женщина встретятся в Диком лесу с Диким Тигром!

Что же принесет им эта встреча? Можно ли подружиться с Диким Тигром? Об этом и не только вы узнаете, если не побоитесь послушать добрые сказки Дикого леса в Вашем Любимом Театре!

И, конечно же, после спектакля, у новогодней ёлки вас будут ждать Дед Мороз и Снегурочка!