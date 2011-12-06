Сказания Северного ветра: у самого Белого моря
Выставка живописи Златы Кораблёвой
Выставка живописи Златы Кораблёвой
Злата родилась 06.12.2011 в Мурманске в творческой семье.
Рисует с раннего детства. Экспериментирует с различными материалами и техниками. Любит декоративно-прикладное искусство и фотографию, много снимает в поездках и дома.
Неподдельный интерес к народным сказаниям и северным легендам подсказал автору название выставки.
Помимо этого, юная художница с большим увлечением изучает загадочные скандинавские руны, их историю и значения. Ещё её очень волнует тема женской идентичности, которая постоянно находит отражение в её творчестве.
В экспозицию выставки вошло более 30 работ автора.
Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.
Выставка живописи и графики участников творческого объединения "Ультрамарин" (г. Североморск)
Графика Юрия Люкшина