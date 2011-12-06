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Сказания Северного ветра: у самого Белого моря

Выставка живописи Златы Кораблёвой

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События: Выставки.

Злата родилась 06.12.2011 в Мурманске в творческой семье.
Рисует с раннего детства. Экспериментирует с различными материалами  и техниками. Любит декоративно-прикладное искусство и фотографию, много снимает в поездках и дома.

Неподдельный интерес к народным сказаниям и северным легендам подсказал автору название выставки.
Помимо этого, юная художница с большим увлечением изучает загадочные скандинавские руны, их историю и значения. Ещё её очень волнует тема женской идентичности, которая постоянно находит отражение в её творчестве.

В экспозицию выставки вошло более 30 работ автора.

Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.

Городской выставочный зал
c 16 декабря 2023 по 16 января 2024

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