Сказания Северного ветра: у самого Белого моря

Злата родилась 06.12.2011 в Мурманске в творческой семье.

Рисует с раннего детства. Экспериментирует с различными материалами и техниками. Любит декоративно-прикладное искусство и фотографию, много снимает в поездках и дома.



Неподдельный интерес к народным сказаниям и северным легендам подсказал автору название выставки.

Помимо этого, юная художница с большим увлечением изучает загадочные скандинавские руны, их историю и значения. Ещё её очень волнует тема женской идентичности, которая постоянно находит отражение в её творчестве.



В экспозицию выставки вошло более 30 работ автора.

Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.