Сиреневый день в библиотеке

Программа посвящена таинственному, загадочному, сложному, интригующему сиреневому цвету в литературе, музыке, живописи. Именно сиреневый помогает пробудить фантазию творческим людям, даря новое видение мира.

8 апреля в 12.00 (зал-трансформер, 4 этаж) участники мастер-классов (6+) от Детской театральной школы с помощью сиреневого цвета познают красоту и гармонию окружающего мира. Они изготовят «Сиреневого единорога», «Птицу счастья», открытку «Сиреневый букет», нарисуют «Сиреневые ирисы», сделают объемный цветок «Сирень» из крепированной бумаги, а также познакомятся с художественными техниками бумагопластики, графики и флористики.

8 апреля в 15.00 (группа библиотеки в ВК) актриса Мурманского театра кукол Екатерина Ефремова прочитает книгу с сиреневым настроением (12+). Название книги остается в тайне. Смотрите видеоролик!

9 апреля в 12.00 (квартирник, 4 этаж) состоится мастер-класс «Сиреневые астры из фоамирана» (12+) от Дома детского творчества Кольского района.

Любители интеллектуальных состязаний смогут принять участие в «Фиолетовом квизе» (16+) 9 апреля в 18.00 (конференц-зал, 3 этаж). Увлекательные вопросы будут посвящены одному из оттенков сиреневого цвета и его отражению в искусстве, литературе и истории, традициях, связанных с сиреневым цветом. Команда, набравшая наибольшее количество очков получит памятные призы от библиотеки.

Послушать «сиреневую» музыку можно будет на озвученной выставке «Цветные песни. Сиреневый»(12+) (зал искусств, 3 этаж). Для посетителей познавательной программы будут работать выставки изданий и экскурсии по ним.

Прекрасный цветок сирени стал источником вдохновения для многих поэтов, писателей, художников. Стихотворные строки, прозаические отрывки, красочные альбомы по искусству, раскрывающие тайны образа сирени в литературе и искусстве будут представлены на выставке «Поэзия сирени» (12+) (зал отраслевой литературы, 2 этаж).

Вторая часть выставки познакомит с редкими дореволюционными и советскими открытками с изображением сирени, антикварными куклами, столовыми приборами, украшениями, бутоньерками, брошами ручной работы и порадует взгляд посетителей (зал отраслевой литературы, 2 этаж). Картины-миниатюры с изображением сирени и репродукции картин художников, писавших сирень, будут представлена в холле 3 этажа библиотеки.

С самые интересными книгами о моде, здоровье, психологии человека, рукоделии, о мире природы и кулинарии, обложки которых имеют сиреневые оттенки, познакомит выставка «Сиреневый и все его оттенки» (12+) (зал отраслевой литературы, 2 этаж).

Подробная программа и запись на мероприятия доступны в группе «Сиреневый день».