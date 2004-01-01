Вологодский областной театр кукол «Теремок»

Автор: Светлана Дорожко

Режиссер-постановщик: Светлана Дорожко

Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств Хакассии, Лауреат государственной премии Вологодской области, Лауреат Национальной театральной Премии "Золотая маска": Александр Алексеев

Композитор: заслуженный работник культуры РФ Татьяна Алешина

Сможет ли усидеть Синдбад-купец в своем роскошном дворце, если море постоянно зовет его в дальние и неизведанные края? Конечно, нет! Потому что в душе он - Синдбад-мореход! Зрителей ждет захватывающая история о невероятных приключениях дерзкого и отважного путешественника и его друзей.

Вологодский областной театр кукол «Теремок» был основан в 1937 году. Долгое время не имел своего дома и был «театром на колесах». В 1966 году театр получил стационар - перестроенное и отреставрированное архитектором Владимиром Баниге здание бывшей церкви Зосимы и Савватия Соловецких. В репертуаре театра более 40 постановок для зрителей любого возраста. Театр является обладателем Национальной театральной Премии «Золотая маска», а также коллективным членом Международного Союза деятелей театра кукол UNIMA.

В спектакле заняты: Андрей Васильев, Валентин Овсянников, Михаил Родин, Рамиль Сагитов, Дарина Осетрова

Продолжительность: 65 минут