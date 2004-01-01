Синдбад-мореход
Невероятные приключения дерзкого и отважного путешественника и его друзей
Невероятные приключения дерзкого и отважного путешественника и его друзей
Вологодский областной театр кукол «Теремок»
Автор: Светлана Дорожко
Режиссер-постановщик: Светлана Дорожко
Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств Хакассии, Лауреат государственной премии Вологодской области, Лауреат Национальной театральной Премии "Золотая маска": Александр Алексеев
Композитор: заслуженный работник культуры РФ Татьяна Алешина
Сможет ли усидеть Синдбад-купец в своем роскошном дворце, если море постоянно зовет его в дальние и неизведанные края? Конечно, нет! Потому что в душе он - Синдбад-мореход! Зрителей ждет захватывающая история о невероятных приключениях дерзкого и отважного путешественника и его друзей.
Вологодский областной театр кукол «Теремок» был основан в 1937 году. Долгое время не имел своего дома и был «театром на колесах». В 1966 году театр получил стационар - перестроенное и отреставрированное архитектором Владимиром Баниге здание бывшей церкви Зосимы и Савватия Соловецких. В репертуаре театра более 40 постановок для зрителей любого возраста. Театр является обладателем Национальной театральной Премии «Золотая маска», а также коллективным членом Международного Союза деятелей театра кукол UNIMA.
В спектакле заняты: Андрей Васильев, Валентин Овсянников, Михаил Родин, Рамиль Сагитов, Дарина Осетрова
Продолжительность: 65 минут
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