Символы России

Квиз-игра проводится в формате онлайн-викторины с целью объединения и сплочения граждан Российской Федерации национальной идеей патриотизма, формирования у них высокого нравственного и патриотического сознания.



Участниками игры могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.



Регистрация на квиз-игру будет осуществляться с 11 по 22 августа 2022 года в сообществе "ЯПатриот" в социальной сети Вконтакте.



Подробная информация об условиях проведения квиз-игры будет опубликована на официальном сайте 11 августа 2022 года