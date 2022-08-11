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Символы России

Квиз-игра ко Дню Государственного флага Российской Федерации

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События: Игра.

Квиз-игра проводится в формате онлайн-викторины с целью объединения и сплочения граждан Российской Федерации национальной идеей патриотизма, формирования у них высокого нравственного и патриотического сознания.

Участниками игры могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.

Регистрация на квиз-игру будет осуществляться с 11 по 22 августа 2022 года в сообществе "ЯПатриот" в социальной сети Вконтакте.

Подробная информация об условиях проведения квиз-игры будет опубликована на официальном сайте 11 августа 2022 года

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