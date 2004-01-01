Символ семьи
Мероприятие в честь Дня семьи
Мероприятие в честь Дня семьи
8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности!
Приглашаем родителей с детьми на мероприятие "Символ семьи" в Доме ремёсел!
Узнайте историю возникновения праздника, создайте чудесные воспоминания вместе со своими детьми, а фрагменты мультфильмов не дадут заскучать даже самым маленьким гостям мероприятия.
Особенную радость участникам принесёт процесс создания своими руками полевого цветка из фетра, который символизирует искреннюю любовь и семейное благополучие.
Стоимость: 200 рублей.
Мероприятие проводится по предварительной записи.