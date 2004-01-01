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Символ семьи

Мероприятие в честь Дня семьи

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События: Мастер-класс.

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности!

Приглашаем родителей с детьми на мероприятие "Символ семьи" в Доме ремёсел!

Узнайте историю возникновения праздника, создайте чудесные воспоминания вместе со своими детьми, а фрагменты мультфильмов не дадут заскучать даже самым маленьким гостям мероприятия.

Особенную радость участникам принесёт процесс создания своими руками полевого цветка из фетра, который символизирует искреннюю любовь и семейное благополучие.

 

Дом ремесел
9 июля
18:00
Цены

Стоимость: 200 рублей.
Мероприятие проводится по предварительной записи.

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