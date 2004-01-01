Мероприятие в честь Дня семьи

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности!

Приглашаем родителей с детьми на мероприятие "Символ семьи" в Доме ремёсел!

Узнайте историю возникновения праздника, создайте чудесные воспоминания вместе со своими детьми, а фрагменты мультфильмов не дадут заскучать даже самым маленьким гостям мероприятия.

Особенную радость участникам принесёт процесс создания своими руками полевого цветка из фетра, который символизирует искреннюю любовь и семейное благополучие.