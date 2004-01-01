156171

Символ моей страны

Акция в преддверии Дня государственного флага России

0
Я иду
Ваша оценка
События: Акции.

Задача акции – собрать воедино представления граждан о символе нашей Родины. Итогом станет создание выставки под открытым небом лучших работ, представленных в виде баннеров около здания ДК им. С.М.
Кирова.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно:

  • До 15 августа сделать скан или фото рисунка, заполнить заявку участника по ссылке.
  • Опубликовать работу в социальной сети во «ВКонтакте» с хэштегами #символмоейстраны #кировкамурманск.

Главное условие – на работе обязательно должен быть отражён российский триколор. Итоги будут подведены в День Государственного флага, 22 августа, в официальной группе Двореца культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова.

ДК им. С.М. Кирова
c 8 по 22 августа

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?