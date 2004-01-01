Символ моей страны
Акция в преддверии Дня государственного флага России
Акция в преддверии Дня государственного флага России
Задача акции – собрать воедино представления граждан о символе нашей Родины. Итогом станет создание выставки под открытым небом лучших работ, представленных в виде баннеров около здания ДК им. С.М.
Кирова.
Для того, чтобы принять участие в акции нужно:
Главное условие – на работе обязательно должен быть отражён российский триколор. Итоги будут подведены в День Государственного флага, 22 августа, в официальной группе Двореца культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова.