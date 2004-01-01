Оперетта «Сильва» написана Имре Кальманом в 1915 г. Прошло больше ста лет, но зрители до сих пор с удовольствием смотрят оперетту. Сильва и Эдвин из разных социальных слоев. Они влюблены. Что победит: любовь или классовые противоречия? Купите билеты на оперетту «Сильва» и узнаете.

В спектакле принимают участие артисты музыкальных театров г. Москвы.

Режиссёр-постановщик,автор сценической редакции – Заслуженный артист России Петр Борисенко.

Ольга Белохвостова – Лауреат Международного фестиваля им. Шаляпина, Лауреат национальной премии «Музыкальное сердце театра», солистка Государственного Академического театра «Московская оперетта».

Елена Соколова- Солистка Детского Музыкального театра «Орфей», Лауреат международной премии "Браво"за лучшую женскую роль в музыкальном театре.

Кирилл Панфилов- солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова,солист оперной студии Московской Консерватории им.П.И.Чайковского.

Евгений Кравченко - артист Химкинского театра "Наш дом".

Екатерина Кузнецова- солистка Государственного Академического театра «Московская оперетта».

Леонид Бахталин- Солист Государственного Академического театра «Московская оперетта», лауреат Международного конкурса,удостоен Медали "За доблестный труд"

Звукорежиссер- Никита ДоброжицкийХудожник по свету- Денис Петрухнов

Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом