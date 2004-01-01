162916

Сильва

Оперетта в 2-х действиях  с участием московских артистов

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Оперетта «Сильва» написана Имре Кальманом в 1915 г. Прошло больше ста лет, но зрители до сих пор с удовольствием смотрят оперетту. Сильва и Эдвин из разных социальных слоев. Они влюблены. Что победит: любовь или классовые противоречия? Купите билеты на оперетту «Сильва» и узнаете.

В спектакле принимают участие артисты музыкальных театров г. Москвы.

Режиссёр-постановщик,автор сценической редакции – Заслуженный артист России Петр Борисенко.

Ольга Белохвостова – Лауреат Международного фестиваля им. Шаляпина, Лауреат национальной премии «Музыкальное сердце театра», солистка Государственного Академического театра «Московская оперетта».

Елена Соколова- Солистка Детского Музыкального театра «Орфей», Лауреат международной премии "Браво"за лучшую женскую роль в музыкальном театре.

Кирилл Панфилов- солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова,солист оперной студии Московской Консерватории им.П.И.Чайковского.

Евгений Кравченко - артист Химкинского театра "Наш дом".

Екатерина Кузнецова- солистка Государственного Академического театра «Московская оперетта».

Леонид Бахталин- Солист Государственного Академического театра «Московская оперетта», лауреат Международного конкурса,удостоен Медали "За доблестный труд"

Звукорежиссер- Никита ДоброжицкийХудожник по свету- Денис Петрухнов

Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом

Цены

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?