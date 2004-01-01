Сила саамских традиций

Мастера саамских ремесел покажут свои уникальные сувениры, а также представят мастер-классы, где каждый желающий сможет научиться изготавливать саамские поделки, овладеть приемами декоративно-прикладного мастерства, которые передавались столетиями.

В программе Фестиваля также будут кулинарные конкурсы, саамская музыка и танцы, возможность отведать блюда саамской кухни. Гостей ждет обширная развлекательная программа, в том числе возможность познакомиться с верными друзьями и помощниками оленеводов и охотников – северными собаками.

Фестиваль саамских ремесел – это замечательный повод погрузиться в удивительный мир самобытной саамской культуры, увидеть с. Ловозеро и узнать историю древнейшего народа Мурманской области!

Торжественное открытие Фестиваля начнется в 13:00 на площадке перед отделом истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея (с. Ловозеро, ул. Советская, 28).

Фестиваль проводится при поддержке Благотворительной программы компании «Северсталь» «Музеи Русского Севера».