Татев – Ашот Генрикович Татевосян – художник, архитектор, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Армении, Эстонии, Союза архитекторов России.

Татевосян родился 11 ноября 1962 года в городе Ленинакан (Гюмри). Художественное образование получил в Ереванском художественном училище им. Терлемезяна, Харьковском художественно-промышленном институте, Ереванском художественно-театральном институте, затем учился в ВУЗах Москвы по специальностям архитектор, реставратор, инженер-строитель, архитектор-реставратор.

Трудовую-творческую деятельность начал в 1974 году с группой археологов под руководством Б.Б. Пиатровского на раскопках крепости Эребуни в Армении, потом работал художником-оформителем, главным художником, позже стал главным архитектором и главным реставратором.

Интересная творческая жизнь Татевосяна продолжается и сегодня! Художник-архитектор трудится в Мурманской области на должности главного архитектора и руководителя региональных проектов, а параллельно творит и создает Заполярную серию картин.

Лауреат конкурсов Москомархитектуры, обладатель «Grand Prix» Всемирного фестиваля искусств в Саудовской Аравии 2019 года Ашот Татевосян неоднократно награжден и отмечен Правительствами России и Армении, Русской Православной и Армянской Апостольской церковью за многогранную творческую деятельность, творческое воспитание молодого поколения и вклад в развитие культурных связей между Россией и Арменией.

Ашот Татевосян является автором многочисленных арт-проектов, фотопроектов, инсталляций, мастер классов, арт-батлов, эскизов к фильмам и театральным постановкам.

Особую роль в творчестве художника занимает графика. Именно в графике – Татев весь. Сплетения то плавных и спокойных линий, то экспрессивных и ритмичных штрихов как бы вторят траекториям путей, пройденных художником и схваченных его метким глазом и твердой рукой. В каждом произведении художника присутствует ШТРИХ-НЕРВ-ДУША и безграничная ЛЮБОВЬ.

«Я люблю любить» это любимые слова и жизненное кредо художника!